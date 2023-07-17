«Мы ехали туда только за чемпионством». Неожиданная развязка волейбольной Лиги наций

Три недели предварительного этапа на разных континентах, четыре дня «Финала восьми» в американском Арлингтоне – и месяц спустя в титульном матче сходятся совсем не лидеры группового этапа США и Польша. Волейболистки Турции в самом неочевидном финале всё же забирают первый трофей Лиги наций – 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16).

Эффектная связка

Команда молодого спеца Даниэле Сантарелли доминировала почти на всех позициях: на подаче (8-4) и блоке (14-5). Уже на старте турчанки задавили соперниц на сетке: если не получалось закрыть блоком, то они цепляли и поднимали мяч в защите. Игра была равной до середины партии, а потом бросок Мелиссы Варгас при счёте 13:15, атака скидкой от Эбрер Каракурт – и преимущество китаянок плавно перетекло в руки турчанок. Именно этот союз – Каракурт и Варгас – стал во многом решающим в «Финале восьми» для команды: Мелиссу поставили в диагональ, а Эбрар, которая обычно нападает из второй зоны, – в доигровку.

На этой позиции в финале Варгас реализовала 21 из 39 атак (54%), а также сделала три эйса и два блока. А с этого сезона новичок калининградского «Локомотива» Эбрар в «Финале восьми» стала вторым бомбардиром команды, набрав 35 очков при 30% реализации атак.

Мелисса Варгас Фото: LightRocket via Getty Images

Тренера Сантарелли потом спросили, как он смог объединить столь амбициозных и атакующих волейболисток и уговорить Эбрар пойти на компромисс. «Во-первых, они борются за одно дело. Уверен, Эбрар понимала, что Мелисса великолепна. Когда я поговорил с ней, она была убеждена, что это новый вызов. Эбрар показала прекрасное отношение к этой ситуации. Девушки работают вместе для достижения определённой цели. Поэтому мы чувствуем себя сильными».

Именно удар Варгас от блока в аут из второй зоны принёс Турции первый сет. Второй начался так же – с преимущества турчанок. Они всегда были впереди и выдавали безупречные отрезки – 7:4, 10:6, 14:10. Поэтому было сложно представить, за счёт чего китаянки могли отыграться – если только не матч жизни нападающей Китая Инъин Ли. Но вмешался случай.

При 12:14 показалось, что китаянка сыграла сеточный мяч на стороне соперниц – что запрещено правилами – и забила мяч. Тренер Турции хотел взять челлендж, но на это они не даются. Момент стал определяющим – дальше последовали блок, поднятый мяч в защите и атака Инъин, а удар Эбрер пришёлся в аут. Китай вышел вперёд 16:15. Эйс Ли при счёте 21:18 и пайп на тройном блоке все той же диагональной стали решающими на пути девушек к победе во втором сете. Таким же ударом с задней линии Инъин закрыла партию – девушка тогда положила девять мячей в атаке.

Инъин Ли Фото: LightRocket via Getty Images

Но за счёт только атакующих действий №12 третью и четвёртую партию было не вытащить физически: Варгас включила пушку и наколотила 16 мячей, Эрдем – восемь, и Каракурт – семь. Огня в атаке с замены часто давала и Дерья Джебеджиоглу с 10 очками – этого хватило, чтобы закончить матч в четырёх партиях, практически лишив зрителей плотной борьбы в концовке – 25:22, 22:25, 25:19, 25:16.

Тренерский дебют

Удивительно, как быстро Сантарелли удалось слепить из турчанок чемпионок. Совсем недавно Даниэле был тренером в итальянской серии А1, потом бегал по сборным Хорватии и Сербии. И лишь с 2023-го зашёл на пост главного в турецкой команде. С относительно молодым составом ему ничего не помешает успешно пройти как минимум до 2028 года.

«Мы делаем хорошую работу, но это ещё не конец. Мы выиграли этот турнир, но с этого момента будет сложнее. Я очень доверяю этой команде и её игрокам. Я также верю в своё решение посвятить себя турецкой сборной. Это всего лишь мой первый шаг на долгом пути с этими девушками, очень доволен этим началом», – сказал он после победы.

«Мы хорошо подготовились как команда, по дороге сюда Дани просто сказал нам: «Девочки, мы едем туда, чтобы стать только чемпионами, а не просто играть в финале». Мы верили в это, мы работали над этим с первого дня», – сказала капитан сборной Эда Эрдем после церемонии награждения.

Звёзды турнира

На пути к титулу в финальной стадии турчанки обыграли соперниц из Италии (3:0) и США (3:1). На групповом этапе команда заняла третье место, выиграв 9 из 12 матчей. У Турции теперь полный комплект медалей Лиги наций. В 2018 году команда взяла серебро, в 2021-м – бронзу. Китай также добился лучшего достижения. Ранее азиатки дважды брали бронзу в 2018-м и 2019-м. Впервые на пьедестал поднялась и Польша, вырвавшая третье место у США в пятисетовике, которые после трёх подряд побед в Лиге наций дважды подряд не попали в призёры.

Герои турнира



MVP: Мелисса Варгас (Турция)

Связующая: Линьюй Дяо (Китай)

Диагональная: Мелисса Варгас (Турция)

Блокирующие: Зехра Гюнеш (Турция), Синьюэ Юань (Китай)

Доигровщик: Инъин Ли (Китай), Мартина Лукасик (Польша)

Либеро: Гизем Орге (Турция)

Благодаря победе сборной Турции в Лиге наций команда Сантарелли на сотые опередила американок в борьбе за лидерство в мировом рейтинге, откуда сборные России и Беларуси по ходу этого розыгрыша временно удалили.

Мировой рейтинг:



1. Турция 358,49

2. Америка 358,45

3. Италия 354

4. Китай 352

5. Бразилия 346

6. Сербия 345

7. Польша 315