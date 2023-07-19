Сборная США вышла в полуфинал волейбольной Лиги наций, одолев сборную Франции в пяти сетах

Сборная США стала первым полуфиналистом волейбольной Лиги наций — 2023 в мужском разряде, в пяти сетах переиграв сборную Франции (25:21, 25:18, 17:25, 24:26, 15:9). Встреча состоялась на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске (Польша), в качестве главных судей на матче работали Юрай Мокры (Словакия) и Эпаминондас Геротодорос (Греция).

Отметим, что в игре принимал участие нападающий санкт-петербургского «Зенита» Мэттью Андерсон, выступающий за сборную США.

В полуфинале американцы встретятся с победителем пары Италия — Аргентина, который также состоится сегодня, 19 июля, и начнётся в 21:00 мск. Участники второго матча 1/2 финала определятся по результатам встреч сборных Японии и Словении, Польши и Бразилии.