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Сборная Италии разгромила сборную Аргентины и вышла в полуфинал волейбольной Лиги наций

Сборная Италии разгромила сборную Аргентины и вышла в полуфинал волейбольной Лиги наций
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Сборная Италии уверенно обыграла сборную Аргентины в матче четвертьфинала волейбольной Лиги наций — 2023 в мужском разряде и стала вторым полуфиналистом турнира. Встреча состоялась на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске (Польша), в качестве главных судей на матче работали Владимир Симонович (Сербия) и Лю Цзян (Китай). Счёт матча — 25:17, 25:13, 25:14.

В полуфинале Лиги наций итальянцы встретятся с американцами, которые ранее в пяти сетах переиграли французов (25:21, 25:18, 17:25, 24:26, 15:9).

Другая пара полуфиналистов определится по итогам матчей Япония — Словения и Польша — Бразилия. В 2022 году победителем мужской Лиги наций стала команда Франции, второе место заняла команда США, а третье — Польши. В женской Лиге наций — 2023 первое место заняла сборная Турции.

Лига наций (м). 1/4 финала
19 июля 2023, среда. 21:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Аргентина
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