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Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу отчислил из команды связующего

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу отчислил из команды связующего
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Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш принял решение об отчислении из команды связующего Виталия Щиткова. Вместо него на сбор команды был вызван Сергей Евстратов, сообщает ua.tribuna.com.

31-летний Щитков принимал участие во всех матчах сборной в Золотой Евролиге. Ранее вместе с командой он выходил в четвертьфинал чемпионата мира — 2022 и принимал участие в чемпионате Европы — 2021.

29-летний Евстратов ранее выступал за «Эпицентр-Подоляне», а недавно стал игроком «Прометея».

Сборная 28 июля в четвертьфинале Кубка претендентов на участие в Лиге наций встретится с Китаем, а в полуфинале сыграет против победителя пары Турция – Доминиканская Республика. Также украинской команде предстоят отборочные матчи континентального первенства.

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