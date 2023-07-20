Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу отчислил из команды связующего

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш принял решение об отчислении из команды связующего Виталия Щиткова. Вместо него на сбор команды был вызван Сергей Евстратов, сообщает ua.tribuna.com.
31-летний Щитков принимал участие во всех матчах сборной в Золотой Евролиге. Ранее вместе с командой он выходил в четвертьфинал чемпионата мира — 2022 и принимал участие в чемпионате Европы — 2021.
29-летний Евстратов ранее выступал за «Эпицентр-Подоляне», а недавно стал игроком «Прометея».
Сборная 28 июля в четвертьфинале Кубка претендентов на участие в Лиге наций встретится с Китаем, а в полуфинале сыграет против победителя пары Турция – Доминиканская Республика. Также украинской команде предстоят отборочные матчи континентального первенства.
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