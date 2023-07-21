Агент: у Андерсона ещё один год контракта с «Зенитом». Неустойка за разрыв — $ 950 тыс.

Агент Дмитрий Резванов прокомментировал информацию о возможном уходе 36-летнего американского волейболиста Мэттью Андерсона из санкт-петербургского «Зенита».
Ранее появилась информация, согласно которой Андерсон планирует разорвать контракт с российской командой и перейти в турецкий клуб «Зираатбанк». Сообщалось, что игрок достиг устной договорённости с руководством турецкой команды.
«Я как представитель Андерсона на территории России такой информацией не владею. В Европе дела Мэтта ведёт мой партнёр, и он мне о других предложениях игроку не сообщал. Пока это слухи и спекуляции. С «Зенитом» у нас тоже не было никаких разговоров на эту тему. Игрока ждут в команде. У него ещё один год контракта с «Зенитом», который он планировал отработать. Если он захочет разорвать контракт, то придётся заплатить неустойку в $ 950 тыс. Это очень серьёзная сумма, которую вряд ли потянет какой-либо клуб», — приводит слова Резванова «Спорт Бизнес Online».
Напомним, Андерсон перешёл в санкт-петербургский «Зенит» осенью прошлого года.
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