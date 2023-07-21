Кто станет победителем мужской волейбольной Лиги наций?
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Завтра, 22 июля, состоятся матчи 1/2 финала мужской волейбольной Лиги наций 2023 года.
В одном полуфинальном матче сборная США сыграет с национальной командой Италии. Встреча состоится на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске (Польша) и начнётся в 18:00 мск. В другом полуфинале встретятся сборные Японии и Польши. Игра начнётся в 21:00 мск. Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 23 июля.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет победителем мужской волейбольной Лиги наций?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
В четвертьфинале турнира сборная Польши обыграла Бразилию, Япония взяла верх в матче со Словенией, команда США одолела Францию, а Италия обыграла сборную Аргентины.
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