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Кто станет победителем мужской волейбольной Лиги наций?

Кто станет победителем мужской волейбольной Лиги наций?
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Завтра, 22 июля, состоятся матчи 1/2 финала мужской волейбольной Лиги наций 2023 года.

В одном полуфинальном матче сборная США сыграет с национальной командой Италии. Встреча состоится на стадионе «Эрго Арена» в Гданьске (Польша) и начнётся в 18:00 мск. В другом полуфинале встретятся сборные Японии и Польши. Игра начнётся в 21:00 мск. Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 23 июля.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет победителем мужской волейбольной Лиги наций?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

В четвертьфинале турнира сборная Польши обыграла Бразилию, Япония взяла верх в матче со Словенией, команда США одолела Францию, а Италия обыграла сборную Аргентины.

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