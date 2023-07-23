США — Польша: во сколько финал мужской Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 июля, в Гданьске (Польша) пройдёт финальный матч мужской волейбольной Лиги наций – 2023. Финалистами турнира стали команды США и Польши.
Польские волейболисты в полуфинальном матче нанесли поражение команде Японии со счётом 3:1 (19:25, 28:26, 25:17, 25:21), а американцы разгромили итальянцев — 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).
В составе сборной США выступают два игрока российской Суперлиги: Мэттью Андерсон санкт-петербургского «Зенита» и связующий казанского «Зенита» Майка Кристенсон.
Отметим, что команда США дважды играла в финале Лиги наций. В 2019 году она уступила сборной России, а в 2022-м – Франции. На счету поляков проигранный финал 2021 года с Бразилией. Также отметим, что сборная США дважды (2008, 2014) побеждала в турнире-предшественнике Лиги наций — Мировой лиге. На счету Польши одна победа в 2012 году.
Прямую трансляцию финала можно посмотреть в 21:00 мск на сайте Лиги наций (платно).
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