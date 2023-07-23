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Сборная Японии по волейболу впервые в истории стала бронзовым призёром Лиги наций

Сборная Японии по волейболу впервые в истории стала бронзовым призёром Лиги наций
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Сборная Японии по волейболу завоевала бронзовые медали Лиги наций. В матче за третье место команда в пяти сетах одолела сборную Италии. Встреча проходила в Гданьске (Польша) и завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9).

Для японцев это первое призовое место в Лиге наций по волейболу в истории. Их лучшим достижением ранее было пятое место, которое сборная заняла в прошлом году. Команда Японии получит за третье место на турнире призовые в размере $ 300 тыс.

Напомним, по ходу турнира сборная Японии заняла второе место в группе (с десятью победами и двумя поражениями), затем уверенно обыграла Словению в четвертьфинале (3:0) и уступила Польше в полуфинале (1:3).

В матче за первое место прямо сейчас борются сборные Польши и США. Стартовал второй сет их встречи. В первом победу одержали польские волейболисты со счётом 25:23.

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