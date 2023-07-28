Сергей Тетюхин: мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола

Олимпийский чемпион 2012 года, генеральный менеджер сборной России по волейболу и генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин выразил мнение, что мировой спорт многое потеряет в условиях отсутствия российского волейбола.
«Столько поколений великих спортсменов выросли за это время, невероятная история российского волейбола. Нужно всегда помнить тех людей, которые стояли у истоков, волейбол развивается у нас самыми быстрыми темпами. Очень здорово, что у нас есть один из самых массовых и популярных видов спорта, у которого есть народная любовь миллионов. Это здорово, необходимо отмечать этот праздник и всегда о нём помнить.
Наш вид спорта продолжает развиваться, наши сборные и клубы как были, так и есть лидерами в мире, несмотря ни на что. Мировой волейбол и российский тесно связаны. Мировой спорт станет намного тусклее без российского волейбола, теряется огромное количество болельщиков», — приводит слова Тетюхина ТАСС.
Сегодня, 28 июля, отмечается столетие российского волейбола. Напомним, российские волейболисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В июне текущего года Международная федерация волейбола (FIVB) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных стартов.
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