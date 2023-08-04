Иванов сменил Динейкина в тренерском штабе женского волейбольного «Динамо»

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) сообщил об изменениях в тренерском штабе.

Тренер Станислав Динейкин после трёх сезонов покинул бело-голубых. Вместе с ним столичный клуб стал чемпионом России, обладателем Кубка России, а также победителем Спартакиады сильнейших. Также были выиграны серебро и бронза чемпионата страны.

Тренерский штаб «Динамо» пополнил Владимир Иванов. Последним клубом Владимира в игровой карьере была «Нова», цвета которой он защищал в сезоне-2021/2022.

Иванов, выступавший на позиции доигровщика, также играл за «МГТУ», «Динамо 2» (Москва), «Динамо-ЛО», «Грозный», «Локомотив» (Харьков), «Ярославич», «Нефтяник», «Газпром-Югра».

Напомним, главным тренером московского «Динамо» является Константин Ушаков.