Глава Федерации волейбола Камеруна заявил, что не знает игроков сборной, выступающих на ЧМ

Президент Федерации волейбола Камеруна Жюльен Абуэм заявил, что не знает волейболисток, выступающих за сборную страну на чемпионате мира U19. Глава организации подчеркнул, что настоящая команда не выступает на текущем турнире.

«Президент федерации возмущён выбором игроков, представляющих Камерун и сборную страны. Это не наша команда. Настоящая команда готовилась к чемпионату мира на протяжении трёх недель, но не принимает участия в соревнованиях. Федерация не может нести ответственность за результаты этой команды», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях федерации.

Ранее женская сборная Камеруна проиграла командам Египта, Аргентины и Венгрии на чемпионате мира U19, который проходит в Хорватии и Венгрии. После заявления камерунские болельщики обвинили президента федерации в ненадлежащем выполнении своих обязанностей, неэффективности работы и некомпетентности.