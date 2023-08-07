Волейболист Илья Фёдоров рассказал о взаимоотношениях с фигуристкой Камилой Валиевой

Либеро мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» 21-летний Илья Фёдоров рассказал о своих взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, чемпионкой Европы – 2022, российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Да, об этой истории с «шипперством» я тоже слышал (улыбается). Всё пошло после того, как я провёл экскурсию ей по «Центру волейбола» и поздравил с днём рождения. Мы подписаны друг на друга в социальных сетях. Можем поздравить друг друга со спортивными достижениями. Она меня поздравила не так давно с днём рождения. Можем фотографии лайкнуть друг друга, реакции на истории поставить. Нельзя сказать, что мы прям часто общаемся или близко дружим. Но контакт на дистанции поддерживаем», – приводит слова Фёдорова «Спорт. Татар-информ».
Фото: zenit-kazan.com
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