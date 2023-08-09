Стал известен календарь женской Суперлиги России по волейболу в сезоне-2023/2024

Всероссийская федерация волейбола опубликовала календарь предварительного этапа женской Суперлиги России на сезон-2023/2024. Всего будет сыграно 26 туров, а сами соревнования пройдут с 30 сентября 2023 года по 29 апреля 2024 года.

Первый матч Суперлиги будет сыгран в Калининграде 28 сентября 2023 года. В нём сыграют прошлогодний вице-чемпион «Локомотив» (Калининград) и «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург).

Всего в турнире примут участие 14 команд. Состав участников практически не изменился: по итогам прошлого сезона из турнира выбыл «Липецк», вместо него в текущем сезоне в Суперлиге сыграет «Атом-Курск», который в 1-м туре встретится с соперницами из клуба «Динамо Москва», прошлогодними чемпионками.