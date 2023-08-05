Сменила гражданство, чтобы выступать за Италию. Россия упустила талантливую волейболистку

Русская спортсменка может попасть на чемпионат Европы по волейболу, который стартует 15 августа сразу в четырёх странах – Бельгии, Германии, Эстонии и Италии. Последнюю и будет представлять Екатерина Антропова, которая накануне получила итальянское гражданство. Но в федерации волейбола России это не считают потерей.

Уже в сборной Италии

Волейболистка официально стала итальянкой. Решение о смене гражданства было принято на уровне правительства – его выдал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго. Причём 20-летняя девушка получила новый паспорт за особые спортивные заслуги перед государством. «Совет министров по предложению министра внутренних дел Маттео Пьянтедози решил предоставить Екатерине Антроповой гражданство Италии», — говорится в заявлении.

Теперь девушка может играть за новую страну. Ведь в начале этого лета спортсменка боролась не только с выпускными экзаменами, но и с FIVB за возможность выступать в Лиге наций и, следовательно, дебютировать в сборной. Был шанс, что она могла это сделать на последней неделе – с 25 июня по 2 июля в Таиланде. По крайней мере, Екатерину заявляли в состав из 30 игроков. Диагональную рассматривали как замену Паоле Эгону, которая неоднократно говорила, что не собирается возвращаться в сборную Италии перед чемпионатом Европы в августе. Видимо, уже тогда волейболистке одобрили гражданство, но ещё не выдали сам документ, за который она сражалась несколько лет. Поэтому на площадке Антропова так и не появилась.

Из России в Италию

Антропова родилась в Исландии. Там играл её отец – центровой баскетбольного «Тиндастолла» Михаил. Затем семья вернулась в Санкт-Петербург, где девочку отдали в секцию спортивной гимнастики. Уже после разговоров с мамой, мастером спорта по гандболу Ольгой, Катя приняла решение пойти в волейбол. В 15 лет девушка переехала из Санкт-Петербурга в Италию. По информации Sportmediaset, с переходом помог бывший главный тренер сборной России Джованни Капрара – друг семьи. Он рекомендовал Екатерину президенту академии «Сассуоло» Кармело Борруто. Специалист в своё время тоже работал в России и входил в штаб Капрары на победном чемпионате мира 2006 года.

Екатерина Антропова в Италии Фото: Lisa Guglielmi/Getty Images

«Я познакомился с мамой и отчимом Кейт в 2017 году, они мне доверились, и мы сразу приступили к работе. Юридическая фирма помогла нам с документами, оформление которых шло полтора года, – рассказывал Борруто. – Получив итальянский спортивный паспорт, Кейт в соответствии с федеральными правилами должна была в течение двух лет играть в региональных чемпионатах».

Уже в сезоне-2020/2021 диагональная стала лучшим бомбардиром итальянской серии А2, наколотив 790 очков в 33 матчах, а в межсезонье перешла в «Скандиччи».

«Очень хотела выступать за Италию»

В элитной итальянской лиге Антропова дебютировала как доигровщик. Уже в первом матче с «Казальмаджоре» она показала 45% приёма. Но её игра в качестве диагональной во встрече с «Бергамо» получилась ещё ярче – 58% реализации атак. Клуб решил заиграть девушку в еврокубках.

Тогда и пошли проблемы. При подаче заявки в Европейскую конфедерацию волейбола на Кубок вызова в составе нового клуба всплыло, что когда-то Антропова входила в расширенный состав юниорской сборной России на чемпионат Европы U16 в 2017 году. Она даже числилась в детско-юношеской школе, а значит, была зарегистрирована как волейболистка в России. И в Италии должна считаться легионером, несмотря на то то первую лицензию профессионального игрока она получила именно на Апеннинах. Всемирная федерация волейбола начала расследовать дело, а спортсменку отстранили от игры до принятия решения.

Позже организация постановила: у Антроповой не итальянское, а российское спортивное гражданство. То есть волейболистка должна выступать в Италии как легионер. На решение не повлияло ни письмо боссов ВФВ, подтверждающее, что Антропова никогда не была зарегистрирована в этой стране как игрок, ни аргумент, что детско-юношеские школы не делают лицензии 15-летним игрокам.

«Очевидно, что произошла какая-то ошибка, – заявляла тогда в интервью Volleyball.it генеральный директор «Скандиччи» Сандра Леончини. – И мы не те, кто ошибся. Мы будем подавать апелляцию и отстаивать свои интересы в нужных инстанциях. Наша обязанность сейчас – поддержать спортсменку, чтобы она вышла на площадку как можно скорее. Понятно, что Антропова имела дополнительный плюс как итальянка, но её ценность для нас неоспорима. Если будет необходимо, мы адаптируемся».

Так что доказывать ошибку дирекция клуба решила уже в Арбитражном суде Лозанны (CAS) — подала апелляцию. И выиграла дело. Тем более Антропова никогда не скрывала, что хочет играть за Италию. «Я вообще чувствую себя русской, так как живу в России 15 лет. Однако на спортивном уровне я считаю себя итальянкой, потому что бóльшую часть своих волейбольных навыков я приобрела в Италии. Думаю, это справедливо по отношению ко всем людям, которые помогли мне вырасти как игроку. Поэтому в будущем я очень хотела бы выступать за сборную Италии», – рассказывала девушка в интервью итальянскому изданию VolleyNews.

Не препятствовали этому делу и представители Всероссийской федерации волейбола. «Решение от Екатерины вполне логичное. Потерей для нас это не стало, потому что не было как такового приобретения. Де‑факто она стала заниматься волейболом в Италии. Её решение принять наше спортивное гражданство также стало для нас неожиданностью. Она всего один раз тренировалась с нами по юношеской сборной. Учитывая всё это, а также, что у её семьи не было желания и они даже не рассматривали вариант с Россией, повторюсь, — удивления нет. В общем, ничего неожиданного, это её путь. Сейчас просто принято юридическое решение, привели в порядок её документы и в полное соответствие. Мы не протестовали против этого. Да и вообще, лет десять назад мы писали бумагу, что не претендуем на её спортивное гражданство», — сказал Александр Яременко «Матч ТВ».

Наличие лучшего игрока Лиги чемпионов в составе сборной Италии, безусловно, большой плюс для всего итальянского волейбола в канун чемпионата Европы и квалификации на Олимпиаду, куда девушка, скорее всего, летит – она уже тренируется с основной сборной. Огромный потенциал в передней линии сборной доказывает и результаты Екатерины в «Скандиччи»: она стала восьмым бомбардиром лиги в сезоне-2022/2023. Принесла 384 очка, из которых 45 на блоке, 45 – лучший показатель лиги – на подаче. И, кажется, главный тренер Давиде Маццанти будет рад новым перспективам в атаке для своей команды.