Опубликовано расписание предварительного этапа мужской Суперлиги в сезоне-2023/2024
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Всероссийская федерация волейбола опубликовала расписание предварительного этапа мужской Суперлиги на сезон-2023/2024. Всего будет сыграно 30 туров, а соревнования пройдут с 11 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Затем турнир перейдёт в плей-офф.
Первый тур стартует 11 октября. Новичок Суперлиги белорусский клуб «Шахтёр» встретится с прошлогодними чемпионами из команды «Зенит-Казань», а в Самаре сыграют друг с другом «Нова» (Новокуйбышевск) и вице-чемпион Суперлиги прошлого сезона «Динамо Москва». Время начала матчей будет известно позднее.
Всего в розыгрыше примут участие 16 команд. По результатам прошлого сезона Суперлигу покинул белорусский «Строитель» (Минск). Его место занял «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь).
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