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Волейболистка Кадочкина отметила важность товарищеских матчей для сборной России

Волейболистка Кадочкина отметила важность товарищеских матчей для сборной России
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Российская волейболистка, нападающая-доигровщица Татьяна Кадочкина рассказала о впечатлениях от ретроматча сборных России и Беларуси, сыгранного по правилам 1980-х годов, отметив важность подобных турниров в момент отстранения команд от международных соревнований.

«Конечно, я очень соскучилась по играм за сборную! Хотя бы такими сборами мы ностальгируем и готовимся к турнирам. Могу оценить игру команды на 10 из 10, потому что мы старались и выиграли.

Сборная Беларуси? Хорошее сопротивление! Белоруски показывают безумно классную защиту. Все матчи в сезоне с «Минчанкой», которые я помню, были с элементами защиты и контратак, что они и продемонстрировали сегодня.

Каково играть по правилам 1980-х годов? При таких правилах матчи становятся дольше. Единственная проблема, что если по современным условиям игры больше уклон на съём и контратаку для увеличения взаимодействия, то при подобных трактовках акцент на доигровке и подаче, потому что, если ты проигрываешь подачу, — теряешь шансы на балл.

Ценность таких матчей высока из‑за смены поколений — нам нужно сыгрываться. Сборы хоть и не большие, но очень важны, чтобы чувствовать друг друга на площадке. Надеюсь, когда в будущем нас допустят до международных турниров, девушки покажут себя во всей красе», — приводит слова Кадочкиной «Матч ТВ».

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