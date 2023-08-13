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Гамова призналась, что не верит в допуск российских волейболистов на Олимпиаду-2024

Гамова призналась, что не верит в допуск российских волейболистов на Олимпиаду-2024
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Двукратный призёр Олимпиад, двукратная чемпионка мира в составе сборной России по волейболу Екатерина Гамова призналась, что не верит в допуск россиян на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

«Не верю в допуск на Олимпиаду. Насколько понимаю, там есть ряд условий — например, спортсмен не должен состоять в спортивных обществах ЦСКА и «Динамо». Для игровых видов это практически нереально. Динамовских клубов у нас очень много.

Думаю, не получится всё это разъединить. Международные федерации и спортсмены будут против», — приводит слова Гамовой «Матч ТВ».

Отметим, что решение о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже пока ещё не принято. При этом обсуждается в основном допуск спортсменов в личных видах спорта, а не в командных.

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