Волейболисты сборной России — чемпионы II Игр стран СНГ

Мужская сборная России по волейболу не старше 2007 года рождения завоевала золотые медали турнира на II Играх стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

В финальном матче, состоявшемся в Минске в РЦОП «Дворец спорта», россияне со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:19) одержали победу над хозяевами площадки, представителями сборной Беларуси. Третье место в турнире заняли волейболисты Узбекистана, которые в трёх сетах обыграли команду Таджикистана.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.

Волейбол (U16). II Игры стран СНГ. Мужчины, финал

Беларусь (U16) — Россия (U16) — 0:3 (19:25, 21:25, 19:25).

Волейбол (U16). II Игры стран СНГ. Мужчины, матч за третье место

Узбекистан (U16) – Таджикистан (U16) – 3:0 (25:11, 25:19, 25:12).