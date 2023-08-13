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Гамова считает отсутствие международных турниров большим упущением для развития сборной

Гамова считает отсутствие международных турниров большим упущением для развития сборной
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Российская волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова поделилась мнением о том, что уровень национальной команды и чемпионата России падает из-за отсутствия международных турниров.

«К большому сожалению, да, отсутствие турниров бьёт по развитию. С командами Таджикистана и Армении я на своём пути вообще никогда не встречалась — мы по территориальному принципу играли в разных турнирах, а на крупнейших они, как правило, выбывают на раннем этапе отбора. Буквально недавно закончился чемпионат мира U19. Прошлый чемпионат мира в этой возрастной категории наша команда выиграла. И то, что они сейчас там не играют, это большое упущение для их развития.

У нас волейбол не на низком уровне, но за последнее время, я считаю, он просел. Этому есть причины, в том числе финансовые. К нам мало едет топовых иностранцев, так как мы из еврокубковых турниров исключены. Теперь они, скорее, едут в Турцию, Италию, Китай», — приводит слова Гамовой «Матч ТВ».

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