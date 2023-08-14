Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на сбор в Новогорске

Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на сбор в Новогорске, который пройдёт с 15 по 31 августа. Национальная команда проведёт три тренировочных цикла, а 29 и 30 августа состоятся товарищеские матчи со сборной Беларуси.

Состав сборной России на сбор в Новогорске:

Связующие: Павел Панков, Дмитрий Ковалёв, Роман Порошин.

Либеро: Илья Фёдоров, Евгений Баранов.

Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Сапожков, Романас Шкулявичус.

Блокирующие: Дмитрий Лызик, Ильяс Куркаев, Илья Власов, Георгий Заболотников, Иван Яковлев.

Доигровщики: Антон Сёмышев, Денис Богдан, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин.

Напомним, национальную команду возглавляет 46-летний специалист Константин Брянский, занимающий свой пост с июня 2022 года.