Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 15 августа

Сегодня, 15 августа, стартует чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который пройдёт в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.
Расписание матчей 15 августа:
Италия – Румыния – 21:00 мск
Сегодня будет сыгран всего один матч. Между собой встретятся команды из группы B. Также в этой группе предстоит сыграть ещё сборным Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Швейцарии. В группу А вошли сборные Бельгии, Словении, Сербии, Польши, Украины и Венгрии. А в группе С между собой сразятся сборные Германии, Азербайджана, Турции, Чехии, Швеции и Греции. И в последней группе D состав участников такой: Эстония, Финляндия, Нидерланды, Франция, Словакия и Испания.
Это уже третье подряд первенство, когда соревнование проводится в четырёх разных странах одновременно. Всего участие примут 24 национальных сборных. И Россия к этому соревнованию не допущена.
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