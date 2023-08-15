Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 15 августа

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 15 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 августа, стартует чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который пройдёт в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 15 августа:

Италия – Румыния – 21:00 мск

Сегодня будет сыгран всего один матч. Между собой встретятся команды из группы B. Также в этой группе предстоит сыграть ещё сборным Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Швейцарии. В группу А вошли сборные Бельгии, Словении, Сербии, Польши, Украины и Венгрии. А в группе С между собой сразятся сборные Германии, Азербайджана, Турции, Чехии, Швеции и Греции. И в последней группе D состав участников такой: Эстония, Финляндия, Нидерланды, Франция, Словакия и Испания.

Это уже третье подряд первенство, когда соревнование проводится в четырёх разных странах одновременно. Всего участие примут 24 национальных сборных. И Россия к этому соревнованию не допущена.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023