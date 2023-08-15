Максим Михайлов рассказал, как провёл отпуск перед стартом нового сезона

Российский волейболист, нападающий «Зенита-Казань» и сборной России, олимпийский чемпион Лондона Максим Михайлов рассказал, как провёл отпуск перед стартом нового соревновательного сезона.
«В этом году отдохнул отлично, было как никогда много времени. Успел и с семьёй отдохнуть, и заняться своими делами, которыми в сезоне не успевал. Безусловно, по волейболу очень соскучился, несмотря на то, что тренировался чуть ли не каждый день, но это другое: в команде с мячами не удавалось тренироваться, поэтому сильно соскучился.
В основном в отпуске были тренировки по общей физической нагрузке. С волейболом сложнее, потому что тяжело найти партнёров, мы все в разных городах отдыхаем. И по уровню, и по пониманию, и зал нужно найти где-то… А вот ОФП: тренажёрный зал, кардио, — это практически ежедневно. Думаю, отпуск любого профессионального спортсмена включает в себя внимание к своему телу каждый день», — рассказал спортсмен в подкасте Всероссийской федерации волейбола «Про100 волейбол».
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