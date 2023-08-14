Кто занял место сборной России и как выступят звёзды Суперлиги. 5 интриг волейбольного ЧЕ

33-й чемпионат Европы по волейболу пройдёт с 15 августа по 3 сентября в восьми городах Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. Европейское первенство в третий раз подряд будет проведено с участием 24 национальных команд: четыре страны-хозяйки, семь команд – по итогам предыдущего ЧЕ, 13 — преодолели отбор по результатам квалификации в 2022-м. Объясняем, почему за чемпионатом Европы — 2023 стоит следить.

Через месяц после Лиги наций

Волейбольный календарь не жалеет игроков. В июле был разыгран коммерческий турнир Лига наций: три недели предварительного этапа на разных континентах, четыре дня «Финала восьми» в американском Арлингтоне – и месяц спустя в неочевидном финале с Китаем волейболистки Турции всё же забирают первый трофей Лиги наций – 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16). С бронзой осталась Польша.

Сборная Турции Фото: volleyballworld.com

15 августа стартует 15-дневный марафон женского ЧЕ. А затем и квалификационный отбор на Олимпиаду в Париже в 2024 году – он запланирован на сентябрь-октябрь 2023-го. В волейболе царит серьёзная конкуренция – а революционные изменения в календаре подтверждают этот тезис. Впервые с 1962 года мужской и женский чемпионаты мира будут проводиться не раз в четыре года, а раз в два. Плотность важных турниров возросла, и те, кто высказался, считают, что правила в будущем поспособствуют выгоранию и большей травматичности. «Эта корректировка – часть постоянных усилий FIVB по оптимизации международного волейбольного календаря с целью улучшить общее впечатление болельщиков», – говорится в сообщении.

Главные интриги ЧЕ

Соревнования состоят из предварительного этапа и плей-офф: 24 команды-участницы разбиты на четыре группы, где сыграют по круговой системе. 16 лучших команд – по четыре из каждой группы — выходят в 1/8 финала и далее играют на выбывание. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по три очка, за победы 3:2 — по два, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются.

Кто сыграет вместо сборной России?

Так как Европейская конфедерация волейбола (CEV) исключила нашу команду из-за политической ситуации, место России заняла Швейцария. Обе сборные страны – мужская и женская – обеспечили себе места на турнире, что вообще является историческим для швейцарского волейбола достижением. Но команда Лорена Бертолаччи – лучшим результатом которой на ЧЕ является 13-е место в 1967-м – вряд ли представляется конкурентом сборным-лидерам. К тому же они проиграли все три товарищеских матча сборной Испании на Канарских островах, усложнив тем жизнь только в стартовом поединке – добралась до решающего тай-брейка (14:16).

Попадёт ли Сербия в очередные призы?

Группа А: Бельгия (хозяйка), Словения, Сербия, Польша, Украина, Венгрия

«Группа смерти» выглядит максимально сильной и на бумаге является самой сложной. Аутсайдерами здесь кажутся лишь венгерки – до призов команда добиралась ещё в прошлом веке, тогда как пятёрка их соперниц в топ-12 рейтинга CEV. Для хозяек турнира сложности могут возникнуть ещё до старта ЧЕ. Бельгия не самая волейбольная страна, но в 2013 году «жёлтые тигры» добрались до бронзы именно на европейском первенстве. Во многом та медаль стала возможной благодаря усилиям тренера Герта ван де Брука, которого, похоже, всё же отстранили от сборной из-за недавнего скандала, связанного с психологическим насилием в команде. Так что неизвестно, как сборная воспримет разрыв с тренером после 17 лет работы и сможет ли быстро перестроиться.

Магдалена Стысяк Фото: volleyballworld.com

Дуэт Польша – Сербия в этой группе станет главной интригой. Бронзовые призёры Лиги наций даже без диагональной Мальвины Смаржек – она не сыграет из-за незначительной травмы стопы, полученной во время товарищеского матча – вполне кажутся конкурентными с Магдаленой Стысяк во второй зоне, которая на групповом этапе коммерческого турнира набрала 298 очков и стала самой результативной в нападении. Вторым выбором главного тренера Стефано Лаварини стала Моника Галковска. Им составят конкуренцию действующие вице-чемпионки Европы и чемпионки мира из Сербии. И главная битва развернётся именно в диагонали. Звёздная нападающая Тияна Бошкович была признана лучшей волейболисткой двух чемпионатов Европы (2017, 2019) и двух чемпионатов мира (2018, 2022) – и после разгрузочной Лиги наций, где она сыграла лишь четыре матча, должна быть готова тащить команду к медалям на чемпионате Европы.

Ждать ли экс-россиянку Антропову?

Группа В: Италия (хозяйка), Румыния, Болгария, Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцария

Фаворитом этой группы является сборная Италии, состав которой официально пополнила экс-россиянка Екатерина Антропова. 20-летняя волейболистка отстояла это право через Арбитражный суд Лозанны – Европейская конфедерация волейбола (CEV) настаивала, что девушка была уже заиграна за российскую юниорскую сборную, в России же якобы получила лицензию волейболистки. Но CAS решил вопрос в пользу Екатерины.

«Это прекрасный день, которого я долго ждала. Благодарю всех людей, которые поддерживали меня в последние месяцы. Не могу дождаться момента, когда надену синюю футболку и выйду на площадку в составе Италии», – заключила диагональная.

Естественно, при играющей Паоле Эгону, которая решила вернуться в сборную после проблем с критикой и расистскими оскорблениями в свой адрес, Антропова будет вторым, а то и третьим выбором — после ещё и Сильвии Нвакалор — в диагонали. Также российскому зрителю будет интересно понаблюдать за новичком «Динамо-Ак Барс» в новом сезоне Эленой Пьетрини в доигровке. На первенстве Европы, проходившем в 2021 году, итальянку признали лучшей нападающей-доигровщицей. Команду в Казани она теперь будет тащить к титулам под руководством серба Зорана Терзича, который недавно забрал Суперкубок Турции с «Фенербахче».

Как выступят чемпионки Лиги наций — 2023?

Группа С: Германия (хозяйка), Азербайджан, Турция, Чехия, Швеция, Греция

Чемпионки Лиги наций из Турции обычно неплохо выступают на чемпионатах Европы – в последних трёх розыгрышах они входили в тройку: в 2017-м и 2021-м остались третьими, а в 2019-м закончили с серебром. Но если в победном коммерческом турнире главные звёзды сборной Эбрар Каркурт и Мелисса Варгас закрывали разные позиции в нападении, то на этом ЧЕ обе заявлены как диагональные. Тогда коуч Даниэле Сантарелли уговорил девушек на перестановку. «Когда я поговорил с ней, она была убеждена, что это новый вызов. Эбрар показала прекрасное отношение к этой ситуации. Девушки работают вместе для достижения определённой цели. Поэтому мы чувствуем себя сильными».

Мелисса Варгас Фото: volleyballworld.com

Потрепать нервы им может разве что Германия с Ханной Ортманн в нападении. 24-летняя немка заявила о себе в Лиге наций – набрала 224 очка и вошла в топ-10 игроков по результативности. Две недели турнира она шла и в лучших подающих, но с 15 эйсами опустилась на четвёртую строчку.

Ждать сюрпризов от андердогов?

Группа D: Эстония (хозяйка), Финляндия, Нидерланды, Франция, Словакия, Испания

А в этой группе главной силой станет сборная Голландии – серебряные призёры 2015-го и 2017-го способны оформить первое место в группе. Прямым конкурентом в борьбе за лидерство может стать сборная Франции, которая регулярно выступает на мировой арене в решающих стадиях, правда, на турнирах уровнем ниже: в финале Кубка претендентов — 2023 переиграла команду Швеции — 3:1 (25:21, 25:16, 22:25, 25:15). Благодаря этому француженки получили путевку в Лигу наций — 2024, где заменят Хорватию.

Финляндия лишь четыре раза за свою историю появлялась на ЧЕ, но не претендовала на места выше 12-го. У эстонок это второй Евро в истории – в 2019-м они стали 23-ми из 24 команд, а испанки и словенки занимали позиции во втором десятке.

«Чемпионат» будет следить за женским чемпионатом Европы — 2023. Познакомиться с расписанием группового этапа можно тут.