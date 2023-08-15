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Михайлов прокомментировал старт подготовки «Зенита-Казань» к новому сезону

Михайлов прокомментировал старт подготовки «Зенита-Казань» к новому сезону
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Российский волейболист, выступающий за клуб «Зенит-Казань», олимпийский чемпион 2021 года Максим Михайлов рассказал, как проходят тренировки его команды после возвращения из отпуска.

«Мы начали подготовку ещё до того, как собрались: получили индивидуальные планы физической подготовки для того, чтобы возвращение было минимально болезненным и заняло минимальные сроки. Да, всё равно было втягивание, потому что индивидуально ты не можешь получить той нагрузки, которую даёт команда, — прыжки, ускорения…

Мы начали с тренировок на земле, занимались на пляже, потому что это очень полезно для связок: развивается сила, выносливость. Поэтому первые два-три цикла прошли на земле, с новыми волейбольными мячами, привыкали к ним. Дальше будет улица: был песок, сейчас будет стадион, будем начинать прыжки, ускорения, спринты. Со следующего цикла, думаю, уже перейдём к прыжкам полноценным, а в ближайшее время уже войдём в свой обычный режим», — поделился спортсмен в подкасте Всероссийской федерации волейбола «Про100 волейбол».

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