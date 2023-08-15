«Будем привыкать». Михайлов рассказал о новых волейбольных мячах в России

Российский волейболист, нападающий клуба «Зенит-Казань» и сборной России Максим Михайлов рассказал об опыте работы с новыми мячами в российской лиге.
«Конечно, различия есть. Наверное, для того, чтобы их в полной мере понять, нужно провести с ними полную тренировку: именно шесть на шесть, с подачами в прыжке, с атакой. Такого у нас пока, к сожалению, не было, но в парах уже успели попробовать.
Что бросается на первый взгляд — они очень сильно отлетают: если предыдущие мячи редко отлетали на трибуны, это было скорее исключение, чем закономерность, то сейчас, даже не при полной силе удара, они очень сильно отскакивают от рук. И вторая особенность — когда мяч намокает, у него очень плохое сцепление с пальцами, он часто проскакивает. Для связующих особенно это может доставить неприятности. Но будем привыкать, конечно, других вариантов нет», — сказал спортсмен в подкасте Всероссийской федерации волейбола «Про100 волейбол».
Напомним, в новом сезоне российские волейболисты будут играть на матчах мячами отечественного производства, отказавшись от традиционно использовавшихся мячей фирмы «Mikasa».
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