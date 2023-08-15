Михайлов поделился воспоминаниями о настрое сборной России перед Олимпиадой в Лондоне

Российский волейболист Максим Михайлов, нападающий клуба «Зенит-Казань» и сборной России, рассказал о настроении в национальной команде перед стартом победных Олимпийских игр в Лондоне (Великобритания) в 2012 году.

«Настроение было у нас классное. У нас сложился хороший коллектив, дружелюбный: и тренерский штаб, и игроки. Мы уже успели и Мировую лигу выиграть в таком составе, поэтому все уже друг к другу притёрлись, все друг друга понимали, знали.

Но было и много проблем, который навалились на нас как раз в 2012 году, когда, казалось бы, появилось время, чтобы набрать хорошую форму, залечить все травмы после победы в Мировой лиге. И так получилось, что была куча травм: кто-то получал уже по ходу товарищеских матчей к Олимпиаде, у кого-то сохранялась травма с Мировой лиги до Олимпийских игр, у кого-то были проблемы ещё в сезоне до этого.

Скажу за себя: не до конца верилось, что мы сможем пройти так далеко, учитывая большое количество травм. Потому что почти все травмированные игроки были основной обоймой, которая должна была давать результат. Это не был набор профессиональных болячек, а уже серьёзные проблемы, и игрокам даже не хотели разрешать участвовать в Играх, потому что был риск для здоровья, ведущий к завершению карьеры», — рассказал спортсмен в подкасте Всероссийской федерации волейбола «Про100 волейбол».