Кубинский волейболист клуба «Югра-Самотлор»: очень классно себя чувствую в России

Кубинский блокирующий клуба «Югра-Самотлор» Педро Гонсалес поделился впечатлениями от России и рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

«Очень классно себя чувствую в России. Есть внутренняя уверенность, что сезон получится потрясающим. Чувствуется, что люди в команде талантливые. Есть желание вместе работать и стремиться к лучшему. В этом и есть наша сила. А болельщики нам помогут. Не всё от них зависит, но зависит многое. Они гонят вперёд и помогают выйти на новый уровень.

Немаловажно вырасти и как личность. Начал изучать русский язык. Мне нравится. Выучил «привет», «пока», «как дела», «как тебя зовут», «доброй ночи» и другие. Могу по-русски посчитать до десяти. Достаточно много слов узнал, но первые, которые лезут в голову, я не скажу», — приводит слова Гонсалеса пресс-служба клуба.

Напомним, клуб из Нижневартовска объявил о переходе 22-летнего Гонсалеса в начале августа. Ранее волейболист выступал в студенческой лиге США.