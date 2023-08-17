Кубинский волейболист клуба «Югра-Самотлор»: очень классно себя чувствую в России

Кубинский блокирующий клуба «Югра-Самотлор» Педро Гонсалес поделился впечатлениями от России и рассказал о прогрессе в изучении русского языка.
«Очень классно себя чувствую в России. Есть внутренняя уверенность, что сезон получится потрясающим. Чувствуется, что люди в команде талантливые. Есть желание вместе работать и стремиться к лучшему. В этом и есть наша сила. А болельщики нам помогут. Не всё от них зависит, но зависит многое. Они гонят вперёд и помогают выйти на новый уровень.
Немаловажно вырасти и как личность. Начал изучать русский язык. Мне нравится. Выучил «привет», «пока», «как дела», «как тебя зовут», «доброй ночи» и другие. Могу по-русски посчитать до десяти. Достаточно много слов узнал, но первые, которые лезут в голову, я не скажу», — приводит слова Гонсалеса пресс-служба клуба.
Напомним, клуб из Нижневартовска объявил о переходе 22-летнего Гонсалеса в начале августа. Ранее волейболист выступал в студенческой лиге США.
- 17 августа 2023
-
11:37
-
11:23
-
10:45
-
09:00
-
01:57
- 16 августа 2023
-
14:04
-
12:25
-
09:00
-
01:00
- 15 августа 2023
-
11:08
-
11:08
-
10:00
-
09:40
-
09:18
-
09:00
- 14 августа 2023
-
14:24
- 13 августа 2023
-
20:05
-
17:52
-
15:32
-
14:02
- 12 августа 2023
-
12:49
- 11 августа 2023
-
18:57
-
09:49
- 10 августа 2023
-
16:14
-
10:55
-
09:32
- 9 августа 2023
-
23:45
-
22:52
-
21:06
-
12:21
-
11:42
- 7 августа 2023
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:45