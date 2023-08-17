Брянский: любые турниры без сборной России сложно рассматривать как полноценные

Главный тренер мужской сборной России Константин Брянский ответил на вопрос, нужно ли национальным командам проводить сборы, когда нет международных турниров.

«Надо понимать, что в каждом виде спорта должна быть вершина всего мастерства. Всегда этой вершиной являлась сборная. Не готов поддержать людей, которые говорят, что сборная сейчас не нужна. Не надо забывать, что существует не только профессиональный спорт, но и любительский, юношеский, молодёжный. Это всё как основа пирамиды. Но если нет верха у этой пирамиды, цели, то стоит ли там развиваться внизу? Это всё может сильно ударить по виду спорта в целом. Это и мотивация, и стремление игроков, чтобы стать лучше.

Любые турниры без нашей команды, которая способна претендовать на медали и является одной из сильнейших, по большому счёту сложно рассматривать как полноценные. Надо это прекрасно понимать. Как показывает практика, внедрение всего одной сильной команды может полностью поменять расклады», – приводит слова Брянского «Спорт-экспресс».