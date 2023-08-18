Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 17 августа, турнирная таблица

17 августа завершился третий игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.

В группах A и C прошли первые матчи на турнире, а в группе B Болгария одержала свою вторую победу на ЧЕ.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 17 августа

Группа D. Финляндия – Словакия – 0-3 (20:25, 23:25, 16:25)

Группа B. Босния и Герцеговина – Болгария – 1-3 (20:25, 19:25, 25:19, 18:25)

Группа D. Нидерланды – Испания – 3-0 (25:23, 25:19, 25:21)

Группа С. Греция – Германия – 0-3 (19:25, 21:25, 27:29)

Группа A. Венгрия – Бельгия – 0-3 (16:25, 15:25, 19:25)

Группа B. Румыния – Хорватия – 3-1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:19)

В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.