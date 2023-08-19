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Украина одержала победу над Венгрией на женском чемпионате Европы по волейболу

Украина одержала победу над Венгрией на женском чемпионате Европы по волейболу
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Завершился матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Украины и Венгрии. Украина одержала победу — 3:0.

Первую партию выиграли украинские волейболистки со счётом 25:17, вторую — со счётом 26:24, а третью — со счётом 25:17. В следующем туре команда сыграет с Бельгией. Венгрии предстоит встретиться с Польшей. Также в группе А выступают Сербия и Словения.

ЧЕ-2023 (ж) . Группа A
19 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Украина
Окончен
3 : 0
Венгрия
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Олейник, Шаргородская, Маевская, Хобер, Данчак, Дымар, Крайдуба, Котар, Кодола
Венгрия: Веженьи, Тот, Кумп, Глембоцки, Тёрёк, Пекарик, Берко, Немет, Киш, Петёвари, Пинтер, Бошко, Кертес, Ласлоп

Сербские волейболистки являются действующими чемпионками мира. В финале ЧМ-2022 они обыграли Бразилию со счётом 3:0. На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2021 году, Сербия дошла до финала, где уступила Италии. Украина на том турнире завершила выступление в 1/8 финала, проиграв Польше.

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