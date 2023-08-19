Украина одержала победу над Венгрией на женском чемпионате Европы по волейболу
Поделиться
Завершился матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу, в котором встречались сборные Украины и Венгрии. Украина одержала победу — 3:0.
Первую партию выиграли украинские волейболистки со счётом 25:17, вторую — со счётом 26:24, а третью — со счётом 25:17. В следующем туре команда сыграет с Бельгией. Венгрии предстоит встретиться с Польшей. Также в группе А выступают Сербия и Словения.
ЧЕ-2023 (ж) . Группа A
19 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Украина
Окончен
3 : 0
Венгрия
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Олейник, Шаргородская, Маевская, Хобер, Данчак, Дымар, Крайдуба, Котар, Кодола
Венгрия: Веженьи, Тот, Кумп, Глембоцки, Тёрёк, Пекарик, Берко, Немет, Киш, Петёвари, Пинтер, Бошко, Кертес, Ласлоп
Сербские волейболистки являются действующими чемпионками мира. В финале ЧМ-2022 они обыграли Бразилию со счётом 3:0. На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в 2021 году, Сербия дошла до финала, где уступила Италии. Украина на том турнире завершила выступление в 1/8 финала, проиграв Польше.
Комментарии
- 19 августа 2023
-
20:20
-
09:00
-
01:00
- 18 августа 2023
-
22:51
-
19:34
-
09:00
-
01:23
- 17 августа 2023
-
13:13
-
11:37
-
11:23
-
10:45
-
09:00
-
01:57
- 16 августа 2023
-
14:04
-
12:25
-
09:00
-
01:00
- 15 августа 2023
-
11:08
-
11:08
-
10:00
-
09:40
-
09:18
-
09:00
- 14 августа 2023
-
14:24
- 13 августа 2023
-
20:05
-
17:52
-
15:32
-
14:02
- 12 августа 2023
-
12:49
- 11 августа 2023
-
18:57
-
09:49
- 10 августа 2023
-
16:14
-
10:55
-
09:32
- 9 августа 2023
-
23:45
Партнерский контент