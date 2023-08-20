Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 19 августа, турнирная таблица

Вчера, 19 августа, завершился пятый игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 19 августа
Группа D. Словакия — Испания — 3:0 (25:17, 26:24, 25:19).
Группа A. Украина — Венгрия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).
Группа C. Швеция — Греция — 1:3 (23:25, 25:19, 25:27, 22:25).
Группа B. Румыния — Швейцария — 2:3 (21:25, 25:18, 25:27, 25:19, 9:15).
Группа D. Эстония — Финляндия — 2:3 (25:21, 20:25, 25:23, 20:25, 13:15).
Группа А. Словения — Бельгия — 1:3 (18:25, 20:25, 25:21, 32:34).
Группа C. Азербайджан — Германия — 1:3 (13:25, 22:25, 25:12, 14:25).
Группа В. Болгария — Италия — 0:3 (16:25, 17:25, 13:25).
В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.
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