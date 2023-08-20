Птица прервала волейбольный матч, тренер Польши пытался прогнать её доской
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Матч мемориала Хуберта Вагнера, в котором играли мужские сборные Польши и Франции по волейболу, был прерван из-за появления птицы.
Игра, которая прошла 19 августа в Кракове (Польша), была приостановлена в конце первого сета из-за маленькой птицы, которая пролетела над площадкой. Тренер польской национальной команды Никола Грбич попытался самостоятельно отогнать птицу, размахивая тактической доской. 49-летний сербский специалист несколько раз помахал доской в воздухе, однако упустил неожиданного нарушителя. Птица приземлилась на площадку, после чего её забрали с арены, а матч продолжился.
Встреча завершилась победой сборной Польши со счётом 3:1 (27:29, 25:16, 25:21, 25:20). Сегодня, 20 августа, польская команда сыграет со сборной Италии.
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