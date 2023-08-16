Волейболистка сборной Италии упала в обморок после матча

Волейболистка сборной Италии Паола Эгону потеряла сознание после матча группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Румынии, сообщает volleyball.it.
Матч завершился победой итальянской сборной со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:15). По информации источника, сразу после ухода с площадки Эгону упала в обморок. Волейболистка быстро пришла в себя и отказалась ехать в больницу. Позже Эгону вернулась в отель вместе с итальянской командой. Сообщается, что причиной потери сознания могла стать жара, поскольку матч проходил на открытом воздухе.
Матчи турнира, продолжающегося с 15 августа по 3 сентября, пройдут в Брюсселе, Генте (Бельгия), Дюссельдорфе (Германия), Флоренции, Турине, Монце, Вероне (Италия), Таллине (Эстония). В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.
- 16 августа 2023
-
14:04
-
12:25
-
09:00
-
01:00
- 15 августа 2023
-
11:08
-
11:08
-
10:00
-
09:40
-
09:18
-
09:00
- 14 августа 2023
-
14:24
- 13 августа 2023
-
20:05
-
17:52
-
15:32
-
14:02
- 12 августа 2023
-
12:49
- 11 августа 2023
-
18:57
-
09:49
- 10 августа 2023
-
16:14
-
10:55
-
09:32
- 9 августа 2023
-
23:45
-
22:52
-
21:06
-
12:21
-
11:42
- 7 августа 2023
-
16:37
-
16:24
-
16:01
-
15:45
-
11:18
- 5 августа 2023
-
15:38
-
11:37
-
11:23
-
10:45