Волейболистка сборной Италии упала в обморок после матча

Волейболистка сборной Италии Паола Эгону потеряла сознание после матча группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Румынии, сообщает volleyball.it.

Матч завершился победой итальянской сборной со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:15). По информации источника, сразу после ухода с площадки Эгону упала в обморок. Волейболистка быстро пришла в себя и отказалась ехать в больницу. Позже Эгону вернулась в отель вместе с итальянской командой. Сообщается, что причиной потери сознания могла стать жара, поскольку матч проходил на открытом воздухе.

Матчи турнира, продолжающегося с 15 августа по 3 сентября, пройдут в Брюсселе, Генте (Бельгия), Дюссельдорфе (Германия), Флоренции, Турине, Монце, Вероне (Италия), Таллине (Эстония). В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.