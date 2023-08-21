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Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 21 августа

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 21 августа
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Сегодня, 21 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 21 августа

Группа D. Франция — Словакия. 17:00 мск

Группа А. Польша — Сербия. 18:00 мск

Группа С. Чехия — Турция. 18:00 мск

Группа В. Босния и Герцеговина — Румыния. 19:00 мск

Группа D. Испания — Финляндия. 20:00 мск

Группа А. Бельгия — Украина. 21:00 мск

Группа С. Германия — Швеция. 21:00 мск

Группа В. Хорватия — Швейцария. 22:00 мск

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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