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Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 22 августа

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 22 августа
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Сегодня, 22 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 22 августа

Группа D. Франция — Нидерланды. 17:00 мск

Группа С. Азербайджан — Греция. 18:00 мск

Группа А. Словения — Венгрия. 18:00 мск

Группа В. Болгария — Румыния. 19:00 мск

Группа D. Эстония — Словакия. 20:00 мск

Группа А. Бельгия — Польша. 21:00 мск

Группа С. Германия — Чехия. 21:00 мск

Группа В. Италия — Босния и Герцеговина. 22:00 мск

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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