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Тренер Туниса ударил юную волейболистку команды после матча

Тренер Туниса ударил юную волейболистку команды после матча
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Скандалом завершился матч молодежного чемпионата мира U21 по волейболу между командами девушек из Туниса и Доминиканской Республики. Африканская команда была явно слабее соперниц и проиграла со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 20:25). Однако СМИ обсуждали вовсе не ход этой встречи.

После матча тренер сборной Туниса Мохамед Мессельмани ударил по лицу одну из волейболисток. Эпизод попал в кадры трансляции, и федерация незамедлительно приняла решение о его отстранении. Руководство командой на турнире взял на себя помощник бывшего наставника Адель бин Рамадан. Тренеру же по возвращении в Тунис предстоит явиться в дисциплинарный комитет, который и примет решение о его дальнейшей судьбе.

Встреча проходила в городе Агуаскальентес (Мексика).

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