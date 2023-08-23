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Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 22 августа, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 22 августа, турнирная таблица
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Во вторник, 22 августа, продолжился чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Результаты матчей 22 августа

Группа D. Нидерланды — Франция – 3:1
Группа С. Азербайджан — Греция – 3:2.
Группа А. Словения — Венгрия – 3:0.
Группа В. Болгария — Румыния – 3:2.
Группа D. Эстония — Словакия – 1:3.
Группа А. Бельгия — Польша – 0:3.
Группа С. Германия — Чехия – 2:3.
Группа В. Италия — Босния и Герцеговина – 3:0.

Турнирная таблица женского ЧЕ-2023 по волейболу

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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