Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 22 августа, турнирная таблица

Во вторник, 22 августа, продолжился чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Результаты матчей 22 августа

Группа D. Нидерланды — Франция – 3:1

Группа С. Азербайджан — Греция – 3:2.

Группа А. Словения — Венгрия – 3:0.

Группа В. Болгария — Румыния – 3:2.

Группа D. Эстония — Словакия – 1:3.

Группа А. Бельгия — Польша – 0:3.

Группа С. Германия — Чехия – 2:3.

Группа В. Италия — Босния и Герцеговина – 3:0.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.