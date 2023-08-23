Женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2023

Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2023, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Сегодня, 23 августа в рамках группового этапа украинки со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 26:24, 25:17) обыграли команду Словении. Представительницы Украины играют в группе A, в заключительном матче, который пройдёт завтра, 24 августа, они сразятся с представительницами Польши.

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Украина – Словения – 3:1 (25:19, 25:23, 26:24, 25:17).

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.