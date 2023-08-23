Женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2023
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Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2023, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.
Сегодня, 23 августа в рамках группового этапа украинки со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 26:24, 25:17) обыграли команду Словении. Представительницы Украины играют в группе A, в заключительном матче, который пройдёт завтра, 24 августа, они сразятся с представительницами Польши.
Волейбол. Чемпионат Европы – 2023, женщины. Групповой этап, группа A
Украина – Словения – 3:1 (25:19, 25:23, 26:24, 25:17).
Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
ЧЕ-2023 (ж) . Группа A
23 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Украина
Окончен
3 : 1
Словения
Украина: Миленко, Мелюшкина, Луценко, Немцева, Дорсман, Олейник, Шаргородская, Маевская, Хобер, Данчак, Дымар, Крайдуба, Котар, Кодола
Словения: Млакар, Погачар, Пуцель, Лорбер-Фийок, Заткович, Шифтар, Найдич, Великоня Грбач, Милошич, Бойса, Мазей, Планиншец, Банко, Рамич
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