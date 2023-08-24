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Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 23 августа, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 23 августа, турнирная таблица
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Продолжается чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Спортсменки в рамках группового этапа борются за выход в плей-офф соревнований.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2023, женщины, результаты матчей 23 августа:

Нидерланды – Финляндия – 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) – группа D;
Украина – Словения – 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17) – группа A;
Турция – Греция – 3:0 (26:24, 25:16, 28:26) – группа C;
Болгария – Швейцария – 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:13) – группа B;
Испания – Эстония – 3:1 (16:25, 25:21, 25:20, 25:17) – группа D;
Сербия – Венгрия – 3:1 (21:25, 25:12, 25:14, 25:15) – группа A;
Швеция – Азербайджан – 3:1 (25:17, 17:25, 25:21, 25:18) – группа C.
Италия (действующие чемпионки) – Хорватия – 3:0 (25:23, 25:19, 25:17) – группа B.

Турнирная таблица женского ЧЕ-2023 по волейболу
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