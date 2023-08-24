Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 24 августа

Сегодня, 24 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 24 августа

Группа А. Польша — Украина. 18:00 мск

Группа С. Чехия — Швеция. 18:00 мск

Группа А. Сербия — Бельгия. 21:00 мск

Группа С. Турция — Германия. 21:00 мск

В группе А первые четыре места, позволяющие пройти в следующую стадию, обеспечили себе сборные Сербии, Польши, Украины и Бельгии. В группе С список четвёрки сборных ещё не определился, Чехии достаточно набрать хотя бы одно очко в матче со Швецией, чтобы выйти в плей-офф.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.