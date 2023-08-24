Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 24 августа, турнирная таблица

Продолжается чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Команды провели заключительные матчи в рамках группового этапа соревнований.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2023, женщины, результаты матчей 24 августа:

Польша – Украина – 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17) – группа A.

Чехия – Швеция – 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) – группа C.

Сербия – Бельгия – 3:0 (25:13, 25:13, 25:19) – группа A.

Турция – Германия – 3:0 (25:15, 25:20,28:26) – группа C.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.