Геннадий Шипулин: без России Евро неполноценен

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, бывший наставник национальной команды Геннадий Шипулин поделился ожиданиями от грядущего чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.
«Не берусь определять чемпиона, но фаворитами остаются Италия, Польша, Франция и Словения. Могут вмешаться сербы, но они сегодня в каком-то ослабленном формате играет. Соревнования будут проходить в канон отборочного турнира, который скоро состоится во Франции. Там разыграют путёвки на Олимпийские игры. Евро очень важен, но квалификация к олимпийским играм намного важнее.
Не хочу выделять какую-то команду или игроков, всё увидим уже походу. Игроки и команды раскрываются во время турниров. Большое огорчение, что на Евро нет России. Глубоко убеждён, что без нашей страны турнир будет неполноценным», — приводит слова Шипулина спортивное радио «Движение».
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