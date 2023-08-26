Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 26 августа
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Сегодня, 26 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Состоятся первые матчи 1/8 плей-офф.
Расписание матчей 26 августа
Франция — Румыния. 19:00 мск
Италия — Испания. 22:00 мск
В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
Отметим, 28 августа стартует мужской чемпионат Европы по волейболу. Турнир пройдёт в 8 городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля.
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