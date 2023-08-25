Украина избежала топ-соперника. Кто сыграет в 1/8 финала волейбольного ЧЕ-2023

Завершился групповой этап женского чемпионата Европы: 16 сборных узнали свои пары в 1/8 финала. Ярких сенсаций не случилось, зато были проходные матчи. Поэтому многие в волейбольном мире уже не первый сезон подвергают критике идею рекордного количества команд на предварительном этапе – 24. Матчи за выход в четвертьфинал пройдут в Брюсселе и Флоренции.

Экс-россиянка Антропова под вопросом на остаток ЧЕ

Дебют диагональной Екатерины Антроповой за сборную Италии прошёл очень стремительно: 4 августа Антропова официально получила итальянское гражданство, 10 августа попала в основную заявку на ЧЕ, а 15-го вышла в старте команды, усадив на лавку звёздную Паолу Эгону и став MVP матча с Румынией. Для новоиспечённой итальянки это оказалось сюрпризом, хотя наигрывали именно её.

Екатерина Антропова в составе сборной Италии Фото: Nderim Kaceli/Zuma/ТАСС

Катя родилась в Исландии, в пять лет с отцом-баскетболистом и мамой-гандболисткой переехала в Санкт-Петербург, а в 15 — в Италию. Друг семьи и бывший главный тренер сборной России Джованни Капрара помог с переходом в академию «Сассуоло». Уже в сезоне-2020/2021 диагональная стала лучшим бомбардиром итальянской серии А2, наколотив 790 очков в 33 матчах. И ею заинтересовались в «Скандиччи».

С 2021 года Антропова отстаивала возможность играть за сборную Италии – где и получила лицензию игрока. Так что после борьбы с CAS наконец вышла на площадку в синей форме. «Я только в день игры узнала, что буду в старте. Игра на такой арене уже сама по себе невероятна, прибавьте к этому азарт первого матча. Я очень счастлива носить синюю футболку — это необычно», — сказала Екатерина после матча.

Уже в первом матче Антропова оформила 11 мячей в 19 атаках (58% реализации), поставила блок и закрутила эйс. Следом с Болгарией набрала 15 очков при 54% результативности в атаке. Со Швейцарией примерно те же цифры: 16 очков (61%), три эйса и два блока. С Румынией – 11 из 19 атак (58%), по разу зачехлила и подала навылет.

Паола Эгону, которая прошла путь от звезды сборной до игрока замены, всё же впервые вышла в стартовой шестёрке в матче с Хорватией – у Екатерины обнаружили небольшие проблемы с прессом. В качестве меры предосторожности ей предоставили отдых. Так что главному тренеру Давиде Маццанти пришлось отбиваться от вопросов по поводу борьбы двух диагональных за место в финальной серии ЧЕ. «Я объяснил Паоле, чего ожидаю от неё. Обсудили мою идею и то, как она видит эту ситуацию. Очевидно, она играет важную роль в этой команде».

Паола Эгону в составе сборной Италии Фото: eurovolley.cev.eu

Такую вариативность в атаке итальянки конвертировали в безукоризненный результат: пять побед в группе и 0 проигранных партий из 15. Дышали в спину лишь болгарки, которые уступили подопечным Маццанти в очном матче.

Украина избежала праймовой Турции

Группа А смотрелась самой огненной, но всё же очевидной: Сербия, Польша, Бельгия и Украина должны были проходить в этап на выбывание – и прошли. Вопрос был – в каком порядке. Наверное, единственную мини-сенсацию соорудила команда Криса Вансника, которая после двух побед — над Словенией и Венгрей — отдала очки сборной Украине, на 70% обеспечив себе тяжелейшего соперника в 1/8 финала.

И так как четверка группы А выходила на топ-4 группы С, то «тигры» сойдутся с праймовыми турчанками с Эбрар Каракурт и Мелиссой Варгас в нападении. Последняя вообще оформила рекорд по скорости подачи – 112 км/ч, побив результат сербки Тияны Бошкович. Мелисса в матче со Швецией оформила 10 подач со скоростью 100+ км/ч – четыре эйса в 16 попытках.

Неприятной новостью в этой группе стала травма Тияны Бошкович в заключительном матче с Бельгией. Однако сербская федерация поспешила заверить, что повреждение лодыжки несерьёзное, но все же стоит дождаться дальнейших результатов обследования. Волейболистка не смогла завершить матч четверга с бельгийками. «Насколько я знаю, ничего серьезного. Надеюсь на это… Завтра выходной. Но Тияна была под сильным давлением во время всего группового этапа: сыграла во всех матчах, пропустив лишь один сет – с Бельгией. Надеюсь, всё будет решено с помощью необходимого лечения, физиотерапевтов и врачей, которые с нами», – заверила связующая Сербии Майя Огненович.

Германия потеряла главную нападающую

Не досчиталась главного страйкера и сборная Германии. Подопечные Витала Хейнена точно не рассчитывали оказаться ниже Чехии после группового этапа. Но потеря Ханны Ортманн на старте первого же матча с Грецией ослабила линию нападения. Девушка неудачно приземлилась после атаки и тут же почувствовала дискомфорт – до скамейки она шла, уже прихрамывая.

У Ортманн обнаружили разрыв крестообразной связки и мениска правого колена. Прогнозируется, что процесс восстановления продлится в течение всего чемпионата Европы и вообще может растянуться на несколько месяцев. «В первый момент всё это проносится в голове. Я могу сейчас сожалеть, но это не поможет мне вернуться быстрее. Надеюсь, команда сможет и без меня взять как можно больше побед и пройти как можно дальше», – сказала девушка.

Ханна Ортманн в составе сборной Германии Фото: picture alliance/firo Sportpho/ТАСС

Ортманн заменила Аннегрет Хёльциг, которая запомнилась лишь 46% позитивного приёма. Так что вся атака сборной в итоге держалась на Лине Альсмайер, которая забрала 64 очка в пяти матчах, и Лене Стейгроу, оформившей 70 очков.

Травма лидера сборной может повлиять и на клубные трансферы. По информации Volley News, «Новара» может вернуться на рынок, хотя найти подходящую замену Ортманн уже практически невозможно. Тем более на позиции доигровщицы. Поэтому, по сообщениям издания, клуб попытается уговорить Элену Пьетрини остаться в Италии и не ехать в Россию, где её уже ждёт казанский «Динамо-Ак Барс».

Внизу таблицы группы С также была борьба за топ-4: каждая игра и сет имели значение. Битва между Швецией и Азербайджаном стала ярким событием в Дюссельдорфе. Изабель Хок, набрав 34 очка, привела Швецию к очень важной победе, которая и дала им путёвку в 1/8 финала. Команда лучше справилась с игрой под давлением, блокируя мощные атаки азербайджанского страйкера Полины Рагимовой. Хок впечатляла по ходу всего турнира, будучи самым результативным игроком Евро (135 очков). В трёх из пяти матчей за Швецию она набирала 30+ очков – с Грецией, Германией и Азербайджаном.

Права на видео принадлежат CEV. Посмотреть его можно на YouTube-канале European Volleyball.

Все пары 1/8 финала:

Нидерланды — Швейцария

Болгария — Словакия

Сербия — Швеция

Чехия — Украина

Италия — Испания

Франция — Румыния

Турция — Бельгия

Польша — Германия.

С итоговыми результатами группового этапа чемпионата Европы можно ознакомиться здесь.