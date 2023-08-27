Действующие чемпионки турнира из Италии вышли в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Вчера, 26 августа, стартовали игры 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, во втором матче раунда женская сборная Италии одержала победу над командой Испании со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:19).

Следующим соперником Италии в четвертьфинале станет команда Франции.

Матч 1/4 финала с участием итальянских волейболисток состоится во вторник, 29 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Италия – Испания – 3:0 (25:23, 25:22, 25:19).

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.