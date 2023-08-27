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Действующие чемпионки турнира из Италии вышли в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Действующие чемпионки турнира из Италии вышли в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
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Вчера, 26 августа, стартовали игры 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, во втором матче раунда женская сборная Италии одержала победу над командой Испании со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:19).

Следующим соперником Италии в четвертьфинале станет команда Франции.

Матч 1/4 финала с участием итальянских волейболисток состоится во вторник, 29 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Италия – Испания – 3:0 (25:23, 25:22, 25:19).

ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
26 августа 2023, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Испания
Италия: Антропова - 17, Пьетрини - 12, Лубьян - 11, Силла - 10, Данези - 9, Орро - 2, Эгону - 1, Дегради, Бозио, Ферсино, Нвакалор, Скварчини, Парроккьяле, Оморуйи
Испания: Де Паула Виана - 16, Камино Фернандес - 9, Варела Гомес - 4, Шлёгель - 3, Хименес Руис - 3, Мавромматис Лопес - 1, Прианте Франсес, Мартинес Вела, Писа, Гарсия, Аранда, Льябрес, Проль, Ласаро

Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.

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