Видеообзор победы Италии в матче 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Сегодня, 26 августа, стартовали игры 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу, во втором матче раунда женская сборная Италии одержала победу над командой Испании со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:19).
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор победы Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.
Видео доступно в YouTube-канале CEVolleyball. Права на видео принадлежат CEV.
Действующими чемпионками Европы являются итальянские волейболистки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
Стоит отметить, что в рамках группового этапа ЧЕ был побит рекорд по скорости подачи. Турецкая волейболистка кубинского происхождения Мелисса Тереза Варгас подала со скоростью 112 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал диагональной из Сербии Тияне Бошкович, её результат составлял 111,4 км/ч.
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