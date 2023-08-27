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Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 27 августа

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 27 августа
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Сегодня, 27 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Состоятся матчи 1/8 плей-офф.

Расписание матчей 27 августа

Турция — Бельгия. 18:00 мск

Нидерланды — Швейцария. 19:00 мск

Польша — Германия. 21:00 мск

Болгария — Словакия. 22:00 мск

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Отметим, 28 августа стартует мужской чемпионат Европы по волейболу. Турнир пройдёт в восьми городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля.

Италия
Видео
Видеообзор победы Италии в матче 1/8 финала ЧЕ по волейболу
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