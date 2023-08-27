Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 27 августа

Сегодня, 27 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии. Состоятся матчи 1/8 плей-офф.
Расписание матчей 27 августа
Турция — Бельгия. 18:00 мск
Нидерланды — Швейцария. 19:00 мск
Польша — Германия. 21:00 мск
Болгария — Словакия. 22:00 мск
В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
Отметим, 28 августа стартует мужской чемпионат Европы по волейболу. Турнир пройдёт в восьми городах Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля.
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