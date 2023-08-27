Сборная Турции вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу, переиграв Бельгию
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Сегодня, 27 августа, в Брюсселе состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции переиграла национальную команду Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 32:30).
Турчанки в четвертьфинале выходят на победительниц встречи с участием сборных Польши и Германии.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала
Турция — Бельгия — 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 32:30).
ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
27 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Бельгия
Турция: Орге Гюнер, Шебнем Акёз, Озбай, Варгас, Айкач, Акман, Баладын, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Айдын
Бельгия: ван Сас, Херботс, Лемменс, ван Гестел, Демейер, Мартен, Креницки, Янссенс, ван де Вивер, Рампелберг, ван Авермат, Стражье, Каулберг, Дебаук
Ранее в четвертьфинал уже вышли сборные Италии и Франции, которые сыграют друг с другом. Итальянки являются действующими чемпионками Европы.
Также на 27 августа запланированы матчи Нидерланды — Швейцария, Польша — Германия, Болгария — Словакия.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Финал состоится в Брюсселе на арене «Пале 12».
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