Сборная Турции вышла в 1/4 финала женского ЧЕ по волейболу, переиграв Бельгию

Сегодня, 27 августа, в Брюсселе состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции переиграла национальную команду Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 32:30).

Турчанки в четвертьфинале выходят на победительниц встречи с участием сборных Польши и Германии.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала

Турция — Бельгия — 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 32:30).

Ранее в четвертьфинал уже вышли сборные Италии и Франции, которые сыграют друг с другом. Итальянки являются действующими чемпионками Европы.

Также на 27 августа запланированы матчи Нидерланды — Швейцария, Польша — Германия, Болгария — Словакия.

Чемпионат Европы завершится 3 сентября. Финал состоится в Брюсселе на арене «Пале 12».