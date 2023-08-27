Сборная Нидерландов разгромила Швейцарию в матче 1/8 финала ЧЕ по волейболу среди женщин
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Сегодня, 27 августа, во Флоренции (Италия) был сыгран матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Нидерландов с крупным счётом обыграла сборную Швейцарии — 3:0 (25:17, 25:19, 25:12).
В четвертьфинале нидерландки встретятся с победителем пары Болгария — Словакия.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала
Нидерланды — Швейцария — 3:0 (25:17, 25:19, 25:12).
ЧЕ-2023 (ж) . 1/8 финала
27 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 0
Швейцария
Нидерланды: Книп, Яспер, Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бонгартс, Дейкема, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк
Швейцария: Де Мишели, Петита, Маттер, Пьерре, Зульзер, Шторк, Саладин, Кюнцлер, Айхлер, Ленгвейлер, Васснер, Мико, Энгель, Кюнцлер
Ранее в четвертьфинал уже вышли сборные Италии и Франции, которые сыграют друг с другом в четвертьфинале. Также 27 августа в первом матче дня турчанки в четырёх сетах одолели бельгиек — 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 32:30). Позднее в этот день пройдут встречи с участием сборных Польши и Германии, Болгарии и Словакии.
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