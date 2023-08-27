Видеообзор победы сборной Турции в матче 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Сегодня, 27 августа, в Брюсселе состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин с участием сборных Турции и Бельгии. В четырёх партиях турчанки оказались сильнее — 3:1 (25:22, 16:25, 25:15, 32:30).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи национальных команд Турции и Бельгии.

Видео доступно на YouTube-канале European Volleyball. Права на видео принадлежат CEV.

В четвертьфинале турчанки встретятся с победительницами пары сборная Польши — сборная Германии. Итог этого противостояния также станет известен 27 августа.

Отметим, что на групповом этапе чемпионата Европы турецкая волейболистка кубинского происхождения Мелисса Тереза Варгас выполнила подачу со скоростью 112 км/ч, установив новый рекорд.